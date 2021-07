Sport: Salvini, 'chiediamo di inserire educazione fisica nella scuola primaria'

Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - "Lo sport è salute e non lo dico solo perché qui c’è il presidente di sport e salute Vito Cozzoli, ma è regole, disciplina, solidarietà. Questi valori vanno riscoperti, a scuola soprattutto. La lega chiede che ci sia l’ora di educazione fisica nella scuola primaria con i laureati in scienze motorie. Ecco, questi sono gli obblighi che mi piacerebbe avere”. Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo al convegno 'Lo sport come mezzo di contrasto e prevenzione al disagio giovanile'.