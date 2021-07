Scuola, Bianchi "A settembre tutti in presenza"

ROMA (ITALPRESS) - "Ne usciamo come abbiamo stabilito, cioè tornando a settembre tutti in presenza. E' questo l'indirizzo chiaro del Governo". Lo dice il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo a "Radio Anch'io" su Radio1. "Sono ottimista - aggiunge - perché vedo che noi tutti stiamo lavorando moltissimo". Per quanto riguarda insegnanti e personale "siamo già all'85%" di vaccinati "su base nazionale. Ci sono differenze - aggiunge Bianchi - su base regionale ma contiamo comunque di arrivare a settembre a 85%-90% su tutto il Paese". Il governo "nelle prossime settimane vedrà se c'è un bisogno di omogeneizzazione in tutto il Paese, se servirà un altro passo. Ma la scuola è quella che ha risposto meglio". (ITALPRESS). mgg/red 28-Lug-21 09:19