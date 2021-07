Scrittori: è morta Mo Hayder, autrice di storie criminali**

Londra, 28 lug. - (Adnkronos) - La scrittrice britannica Clare Dunkel, conosciuta anche con lo pseudonimo di Mo Hayder, autrice di una decina di thriller con ricorrenti scoperte di cadaveri e serial killer, è morta per una malattia del motoneurone all'età di 59 anni. "È con molta tristezza che annunciamo che Clare Dunkel è morta nella mattina del 27 luglio - ha scritto oggi in un comunicato il suo editore inglese Century - A Clare era stata diagnosticata una malattia del motoneurone il 22 dicembre scorso. Ha combattuto valorosamente, ma la malattia è progredita ad un ritmo allarmante". L'autrice viveva a Bath con il marito e la figlia.

Era nata nel 1962 nell'Essex ed era figlia di uno scienziato. Adolescente ribelle, Dunkel lasciò la scuola a 15 anni e si stabilì a Londra per lavorare come cameriera barista, per trasferirsi poi in Giappone, nel Vietnam e infine negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove si diplomò in cinema e in scrittura creativa. Quasi trent'anni fa fece ritorno a Londra, dove trovò lavoro come guardia di sicurezza; questo lavoro le permise inizialmente di avere quel tempo libero che cercava per portare a termine un progetto: scrivere un romanzo. Nacque così il thriller "Birdman", suo esordio letterario, apparso in italiano da Longanesi nel 1999: in un'area industriale semi abbandonata della periferia londinese vengono scoperti i cadaveri di cinque donne mutilate e seviziate ad opera di un maniaco. Sono seguite altre storie criminali, sempre tradotte da Longanesi: "Il trattamento" (2001), "Le notti di Tokyo" (2004), "Orrore sull'isola" (2006), "Ritual" (2010), "Acque di morte" (2015).