Olimpiadi: Sacchetti (ct Italbasket), 'peccato per i rimbalzi persi nel finale'

Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - “Sapevamo che sarebbe stato complicato e il dispendio di energie di alcuni dei nostri per togliere gioco a Patty Mills lo abbiamo poi pagato in termini di lucidità. Guardando poi al finale, forse potevamo evitare di perdere qualche rimbalzo in più e quando si è creato il gap di 7 punti non siamo più stati in grado di recuperare". Il ct dell'Italbasket Meo Sacchetti commenta così il ko contro l'Australia ai Giochi di Tokyo.

"Ci sarebbe piaciuto battere l’Australia soprattutto dopo una prestazione così. Contro la Nigeria non sarà una passeggiata e dovremo essere bravi a non concedere loro di giocare sul piano fisico perché andremmo in difficoltà”, aggiunge Sacchetti.