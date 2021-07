Olimpiadi: nuoto, squalificata la staffetta azzurra nella 4x200 stile libero

Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - La staffetta italiana della 4x200 stile libero femminile è stata squalificata per cambio anticipato di Anna Chiara Mascolo. Le azzurre avevano chiuso in decima posizione le batterie e non si sarebbero comunque qualificate per la finale di domani. In ultima frazione Federica Pellegrini aveva nuotato in 1'56"81. In prima frazione Stefania Pirozzi ha fermato i cronometri sul tempo di 2'01"64, in seconda Anna Chiara Mascolo 1'59"81, in terza la 15enne Giulia Vetrano 2'00"91.