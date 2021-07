Olimpiadi: Mannion, 'Australia forte, noi bravi a tenerla in equilibrio'

Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "Abbiamo giocato bene, di squadra, dando tutto in campo ma non è bastato. D'altra parte sapevamo quanto fosse forte l'Australia, che ha tanti campioni e oggi ha tirato benissimo andando con grande energia a rimbalzo". Il playmaker azzurro Nico Mannion commenta così la sconfitta per 86-83 contro l'Australia nel torneo olimpico.

"È stata una partita durissima ma siamo stati bravi a tenerla in equilibrio fino alla sirena -aggiunge il giocatore dei Golden State Warriors-. Abbiamo tanti margini di miglioramento, ora due giorni di riposo e poi affrontiamo un altro grande avversario come la Nigeria, testa alla prossima. È il bello di giocare un torneo olimpico".