Olimpiadi: Fioravanti (oro Sydney 2000) 'al nuoto mancherà, 'Pellegrini campionessa unica'

Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "Fare 5 finali in 5 Olimpiadi è qualcosa di pazzesco, infatti è l'unica donna ad esserci riuscita e tra gli uomini c'è riuscito solo Phelps. Questo dà la dimensione dell'impresa di Federica, campionessa unica. Va solo ringraziata per quando ha dato all'Italia in tutti questi anni". Il campione olimpico dei 100 e 200 rana a Sydney 2000, Domenica Fioravanti, commenta così all'Adnkronos l'impresa di Federica Pellegrini che ai Giochi di Tokyo ha conquistato la quinta finale a cinque cerchi di fila nei 200 stile libero. "Ci mancherà a noi italiani in particolare ma a tutto il mondo del nuoto. Come tutti i grandi campioni si vorrebbe che non smettessero mai. Le auguro il meglio per la sua vita fuori dall'acqua, sono sicuro farà grandi cose ancora", aggiunge Fioravanti.