Olimpiadi: Filippi (argento Pechino 2008), 'Pellegrini superlativa, chiude in bellezza'

Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "E' stata superlativa. Con la quinta finale olimpica chiude in bellezza, centrando un altro record visto che ci è riuscita solo lei. In semifinale ha centrato il suo obiettivo con una prova di carattere e la finale se l'è giustamente goduta riuscendo anche a migliorare il suo tempo. Che dire...tanto di cappello". L'argento di Pechino 2008 negli 800 stile libero Alessia Filippi commenta così all'Adnkronos l'impresa di Federica Pellegrini che ai Giochi di Tokyo ha conquistato la quinta finale a cinque cerchi di fila nei 200 stile libero.

Tra loro due c'è stata una sana rivalità sportiva che ha raggiunto il suo apice ai Mondiali di Roma 2009 quando entrambe vinsero il titolo mondiale. "Non siamo mai state amiche ma tra di noi c'è sempre stato rispetto reciproco -sottolinea Filippi-. Abbiamo condiviso tante staffette in gare importanti e per un anno ci siamo anche allenate insieme al centro federale di Verona stimolandoci a vicenda".

Nessun consiglio per la vita fuori dalle piscine. "Sono situazioni molto diverse la mia dalla sua. Io ho smesso a 25 anni e mi sono sentita smarrita, ci ho messo un po' a trovare la mia strada, mentre lei ne ha 33 ed è una donna, in più credo che il suo futuro sia assicurato, le auguro di entrare nella commissione atleti del Cio", conclude la campionessa mondiale dei 1500 stile libero di Roma 2009.