Olimpiadi: Blengini (ct Italvolley), 'abbiamo ricevuto con continuità e battuto meglio'

Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "Oggi si è vista un’Italia che ha giocato meglio tecnicamente, che è riuscita ad avere maggior continuità in ricezione e questo ci ha permesso di dare continuità al cambio palla. Anche in battuta siamo stati bravi. Abbiamo avuto un attimo di smarrimento nel finale di terzo set, ma siamo stati comunque bravi a ricomporci e rimettere la partita sui giusti binari”. Così il ct dell'Italvolley Gianlorenzo Blengini commenta il successo per 3-1 sul Giappone ai Giochi di Tokyo.