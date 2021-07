Olimpiadi: Azzi, ‘Corea era favorita, Montano memorabile in semifinale’

Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - “La Corea era favoritissima, non ci sono recriminazioni per questa medaglia d’argento, il capolavoro è stata la semifinale dove Montano ha fatto qualcosa che ci ricorderemo". Lo ha detto il presidente della federscherma Paolo Azzi dopo la finale di sciabola maschile dove l’Italia è stata battuta in finale dalla Corea del Sud. “Sapevamo che il ritmo dei coreani è tremendo per chiunque, non è questa la sconfitta che fa male", ha aggiunto Azzi.