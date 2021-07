No Green Pass, sindaco Pesaro: "No vax sotto casa mia"

(Adnkronos) - "I no vax sotto casa mia e la mia famiglia è spaventata". Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, con un tweet denuncia la "manifestazione no-vax sotto casa mia" nella giornata caratterizzata dalle proteste contro il green pass in diverse città. "Da non credere. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto Mattarella", scrive Ricci, coordinatore dei sindaci del Pd, che pubblica anche l'immagine di alcune decine di persone fotografate presumibilmente da una finestra dell'abitazione.

Tra i messaggi di solidarietà, spicca quello di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: "Siamo con Matteo Ricci e con la sua famiglia. Chi sta là sotto ad assediare la sua casa deve solo vergognarsi".