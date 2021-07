Cyberoo, firmato il closing dell'operazione Cyber Division

Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia, specializzata in cyber security per le imprese, con riferimento all’accordo vincolante sottoscritto in data 23 giugno 2021 finalizzato all’acquisto del 51% di Cyber Division S.r.l., azienda novarese ad elevata focalizzazione nelle attività di Vulnerability Assessment, Penetration Test ed Ethical Hacking oltre a quelle di Incident Response, annuncia che nella giornata di ieri è stato firmato il closing dell’operazione. Come specificato nel comunicato stampa del 23 giugno 2021, l’operazione consentirà a Cyberoo di ampliare le competenze del proprio team di cyber security e contemporaneamente, creare un gruppo ad hoc di specialisti nei segmenti Offensive Security e Incident Response in grado di intercettare le sempre più numerose richieste provenienti dal mercato.

Il trasferimento delle quote pari al 51% del capitale di Cyber Division S.r.l., per un controvalore di 150 mila euro, è stato pagato da Cyberoo in un’unica tranche interamente con mezzi propri. “L’operazione Cyber Division – spiega Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo – ha già prodotto i primi risultati. Subito dopo la sottoscrizione dell’accordo vincolante, infatti, abbiamo avviato attività congiunte tra i due team che ci hanno consentito di intervenire rapidamente e con efficacia per risolvere incidenti di sicurezza a danno di aziende divenute quindi clienti. Una conferma – conclude Leonardi – che le sinergie previste sono già pienamente in atto”. Cyber Division, 100 mila euro di fatturato annuo, è un’azienda italiana, innovativa con sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico “Novara Sviluppo”. È specializzata nella fornitura di prodotti e servizi ad elevato impatto tecnologico. Opera sul mercato come Information Security Intelligence mediante verifica dell’adeguatezza ed efficacia degli strumenti presenti nell’infrastruttura IT del cliente, oltre che con resoconti tecnici, report e analisi mirate alla mitigazione del rischio.