Così le utenze domestiche non sono più uno spauracchio per i cittadini

Oggi siamo nell’era del libero mercato per quanto riguarda le forniture di luce e gas e districarsi tra più di 1000 offerte e oltre 700 fornitori non è semplice per gli utenti.

È un dato di fatto che le offerte sul mercato sono poco chiare se non addirittura incomprensibili per la maggior parte dei consumatori e proprio in questo contesto viene in aiuto Mister Bolletta, rispondendo ad un bisogno reale: avere un intermediario di fiducia tra fornitori e utente, che aiuti il consumatore nella comprensione delle bollette, scovando le trappole nascoste nei contratti, e garantendo il più elevato livello di protezione e sicurezza dei dati personali.

Mister Bolletta offre anche un servizio di supporto laddove il cliente trovi difficoltà a interfacciarsi con il fornitore e il customer care Mister Bolletta, basandosi sulle domande più frequenti da parte dei clienti, ha raccolto sette consigli per la gestione “senza pensieri” delle utenze luce e gas.

I 6 CONSIGLI PER STARE “SENZA PENSIERI”

Controlla gli importi Quando ricevete la bolletta dal vostro fornitore controllate sempre l’importo complessivo, l’importo e il dettaglio delle “altre partite”; e verificate che vi sia la frase “le precedenti bollette risultano pagate”. Con questi tre controlli evitate il 90% delle sorprese

Pagamento SEPA

Preferite il pagamento con addebito sul conto corrente bancario (Sepa Direct Debit). Così non vi dimenticherete di pagare e non ci saranno disguidi. Impostate dei limiti massimi di importo per gli addebiti da parte del fornitore, così le eventuali bollette “pazze” con importi anomali non verranno pagate. Ricordate che in caso di necessità avete il diritto alla rateizzazione della bolletta con l'addebito del solo interesse al tasso di riferimento indicato da Banca Centrale Europea. Chiamate il servizio clienti entro e non oltre la scadenza della bolletta, altrimenti decade il diritto.

Aumenta la potenza Se il contatore della luce “scatta” spesso in casa, fate richiesta di aumento della potenza disponibile. Non abbiate timore per la spesa. Le nuove tariffe domestiche nel caso di potenza di 6 kW e oltre non sono più così care.

Wallbox su auto ibride

Se acquistate un’auto ibrida o elettrica e pensate di mettere un wallbox per la ricarica nella vostra autorimessa, verificate se è possibile installare una linea di alimentazione dal vostro contatore di casa; questa è la soluzione più conveniente. Ricordate che la spesa genera un credito fiscale del 50% detraibile dalle tasse. Preferite i wallbox che rilevano la potenza disponibile in ogni momento, così evitate che “scatti” il vostro contatore e ricaricate sempre al massimo della velocità possibile.

Paga l’ultima bolletta

Se cambiate fornitore di luce o gas, ricordate di pagare l’ultima bolletta (è sempre meglio avere un estratto conto in regola). Se non lo fate, dopo qualche mese vi verranno addebitati dal nuovo fornitore gli importi non saldati negli ultimi quattro mesi con il precedente fornitore, attraverso un corrispettivo chiamato CMOR. Questo genera normalmente accese discussioni tra voi ed il nuovo fornitore. Sarete comunque costretti a pagare e tutti i fornitori saranno informati attraverso il sistema informativo integrato che avete avuto una “procedura di CMOR”, fatto non gradito dai fornitori che spesso rifiutano per questo motivo i successivi switch.

Controlla le proposte

Se volete cambiare fornitore è necessario controllare bene le proposte che vi vengono fatte. Leggere bene i contratti e ascoltate con molta attenzione gli operatori telefonici che eventualmente avete deciso di consultare. Dovete accertarvi che la spesa complessiva sia minore a quella precedente e che il servizio di assistenza sia migliore.