Milano, 28 lug. (Adnkronos) - Goleada dell'Inter che in un match amichevole, giocato ad Appiano Gentile, travolge 6-0 il Crotone. Tre gol per tempo per la squadra di Inzaghi a segno con Satriano, Dimarco, Calhanoglu nella prima frazione e con Pinamonti, Sensi e Brozovic nella ripresa.