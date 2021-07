Vini Franchetti, il cloud di Aws per accelerare la trasformazione digitale

Anche l’industria del vino è influenzata dalle tecnologie, sebbene sembri essere più resistente al cambiamento rispetto ad altri settori. Eppure, sembra che durante la pandemia, la tecnologia sia stata il fattore che ha permesso all’azienda vinicola di uscire dalla crisi, attraverso vari strumenti tecnologici. Vini Franchetti ha deciso di utilizzare il cloud di AWS al fine di accelerare l’innovazione digitale e lo sviluppo tecnologico dell’azienda. Il passaggio ai vari servizi offerti da AWS ha determinato una diminuzione del costo IT dell’ 80% riducendo contemporaneamente i tempi di sviluppo di nuove funzionalità sulle dashboard esistenti del 70% e aumentando, infine, la disponibilità del software di gestione del 50%. Grazie alle moderne tecnologie serverless di AWS, l’azienda è stata in grado di modernizzare i servizi IT, ridurre i costi e aumentare la propria agilità. Inoltre, c’è un progetto pronto per il futuro che riguarda l’adozione dei serivizi di blockchain di AWS al fine di implementare ulteriormente il processo di tracciatura di tutta la filiera produttiva. Il vino oggi è considerato anche un capitale d’investimento, la blockchain sarebbe la soluzione ideale per offrire una tracciatura certificata e inalterabile della storia della bottiglia (dove è stata conservata, con quali uve è stata prodotta, in quali cantine è stata conservata prima di arrivare al cliente finale). Economy ne ha parlato con Gianluca Bozzura - Head Sales Manager Europe di Vini Franchetti.

Quali esigenze sono state colmate con l'impiego dei servizi di Aws?

Stavamo cercando un modo per stare al passo con l’innovazione tecnologica, per questo abbiamo deciso di iniziare a collaborare con Amazon Web Services che propone un modello in cui paghi solo per quello che stai effettivamente consumando. Siamo un’azienda che da anni produce vino e non abbiamo mai avuto la necessità di impiegare risorse nel campo IT dedicate a questo genere di operazioni, e, nonostante questo, siamo riusciti in soli 3 mesi a chiudere il nostro data center on-premise, a migrare tutto nel cloud AWS sulla regione di Milano. Dopo la prima fase di Lift&Shift ci siamo accorti che c’erano ampi margini per ridurre ulteriormente i costi grazie al Serverless!

Quanto può diventare tecnologico un settore "tradizionale" come quello vitivinicolo?

Tradizionale? Il settore vitivinicolo vale 11 miliardi di euro, conta 2mila imprese industriali e con 50,4 milioni di ettolitri l’Italia si conferma per il quarto anno consecutivo il primo produttore mondiale. Sono i numeri dell’edizione 2019 dell’Industry Book di Unicredit, credo che la tecnologia debba necessariamente essere un elemento imprescindibile per il futuro delle aziende vitivinicole. Le ragioni vanno ricercate forse nel momento relativamente positivo dal punto di vista economico (almeno fino a prima dell’emergenza Covid 19) o forse nella competitività a cui tradizionalmente il settore è molto attento soprattutto sui mercati esteri: qualsiasi sia il motore, la viticoltura si pone come settore di riferimento per la sperimentazione e in certi casi anche per il consolidamento di pratiche di smart farming e di valorizzazione di nuove tecnologie. I dati, la loro analisi e gestione sono fondamentali per facilitare alcuni processi che possono essere dati per scontati: Dalla comunicazione, con la tecnologia sempre più al servizio della narrazione del vino e delle aziende, alla profilazione del consumatore, che online può confrontare i punteggi della critica con le recensioni dei wine lover, ma anche scoprire la storia di un produttore e, alla fine, ricevere offerte basate sui suoi gusti.

Quali sono le tecnologie più impiegate e quali quelle che ancora vengono guardate con maggiore perplessità?

Il concetto di Cloud, specie per realtà del mondo vitivinicolo, è ancora lontano dall’immaginario ma stiamo vedendo sempre più voglia di modernizzazione. Anche noi abbiamo iniziato con tecnologie che replicavano il concetto di data center on-premises, quindi stanze virtuali (Amazon EC2 su AWS) ed è stato semplice adottarle perché era quello che facevamo già. Il passo ulteriore è stato l’utilizzo del Serverless: un insieme di tecnologie ad alto livello e maggiormente efficaci, specie per chi come noi punta alla velocità ed al risultato. Sicuramente vedremo il Serverless crescere sempre di più nel tempo.

Che cosa ci potete raccontare sui nuovi servizi ottenuti tramite blockchain?

Stiamo sperimentando e perfezionando: trovo la blockchain un servizio dedicato al consumatore di altissimo livello con l’intento di assicurare la traccia e il percorso di una bottiglia.

Avete qualche dato da condividere in merito al Roi dell'impiego di servizi come quelli offerti da Aws?

In 2 mesi siamo stati in grado di trasformare le nostre applicazioni: abbiamo usato Lambda come layer di compute perchè ci forniva la libertà di scrivere in diversi linguaggi di programmazione come Java, ad esempio, linguaggi in cui erano già scritti i nostri applicativi. Possiamo dire che oggi Lambda è il servizio che sfruttiamo di più e con il suo utilizzo è risultata naturale la scelta di Amazon API Gateway per il controllo e la gestione delle API che fa leva sui sistemi preesistenti per l’autenticazione ed autorizzazione in incognito. Inoltre, grazie agli eventi schedulati disponibili su Amazon CloudWatch, abbiamo ulteriormente semplificato il meccanismo di start dei nostri processi.

Infine, tutti i front end sono stati trasferiti su Amazon S3 che agisce come Web Server ed esposti tramite Amazon CloudFront, questo ci aiuta molto anche sulla parte di caching oltre che ci fornisce un layer intrinseco di sicurezza tramite AWS Shield.

Dico per esempio che il tempo di sviluppo di una nuova funzionalità che insiste sulle dashboard esistenti si è ridotta del 70%, lo sviluppo di nuove dashboard si è ridotto del 50% ed infine, rispetto all’utilizzo della classica applicazione a tre livelli costruita su EC2, abbiamo ottenuto un risparmio economico dell’80%! Per la nostra azienda, per il nostro business, il risparmio e la velocità sono elementi fondamentali.

Quale sarà il prossimo tassello della vostra collaborazione?

Stiamo continuando a ragionare in merito ai servizi come la blockchain e la tecnologia applicata allo straordinario mondo del vino, legato a processi naturali per la realizzazione delle nostre materie prime.