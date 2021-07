Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - "Non trovo le parole per descrivere questa emozione immensa. Mi scoppia il cuore di gioia. Medaglia di bronzo a squadre! Sognata, cercata fino all’ultima stoccata e per la quale lavoriamo da tanti anni". Così la spadista azzurra Mara Navarria su Twitter dopo la vittoria della medaglia di bronzo nella prova a squadre.