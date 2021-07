Un terzo dei vini italiani, per dimostrare e certificare la denominazione di origine o l’indicazione geografica, dovrà dal 1° agosto rivolgersi ad Agroqualità, la società di certificazione specializzata nel settore agroalimentare di RINA e partecipata dal sistema camerale italiano.

L’azienda di Roma sarà, infatti, l’ente di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 169 vini, il 32% del totale, ad indicazione geografica (DOCG, DOC, IGT) del Centro e Sud Italia. Il mandato viene assegnato su indicazione dei Consorzi di tutela che selezionano la società di certificazione in base alle competenze e all’affidabilità, così da controllare che la produzione avvenga nel rispetto dei requisiti previsti nei disciplinari di produzione e del piano di controllo definito dallo stesso Ministero.

Con una focalizzazione sul Centro e Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, con in più le provincie di Novara e Vercelli) troviamo nomi blasonati del vino nostrano, come il Montepulciano d’Abruzzo, l’Aglianico del Vulture, il Terre di Cosenza, il Taurasi, il Fiano di Avellino, il Greco di Tufo, la Falanghina del Sannio, il Cannonau e il Vermentino di Sardegna e di Gallura, fino ai pregiati Ghemme e Gattinara di vitigno Nebbiolo in Piemonte.

Il sistema di certificazione di origine controllata per i vini dal 2009 si è uniformato, a quello che già tutela prodotti DOP ed IGP di punta del Made in Italy alimentare come il Parmigiano Reggiano.

«La nostra focalizzazione sul Centro-Sud deriva dalla nostra storia», spiega Enrico De Micheli, amministratore delegato di Agroqualità, «partimmo dall’Abruzzo nel 2012 e poi in Campania, con l’acquisizione di Is.Me.Cert, l’Ente di riferimento della Regione Campania. Quindi attraverso la sinergia con le Camere di commercio ci siamo allargati alle altre regioni del Centro-Sud e all’alto Piemonte. La compagine societaria vede, dopo Rina Services al 54%, Unioncamere al 14% e via via altri enti camerali».

Enrico De Micheli



Come si certifica un’azienda vinicola?

«Oggi dobbiamo distinguere tra il controllo relativo ai prodotti sul mercato, quindi principalmente nei negozi o nella grande distribuzione, di cui si occupa il ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) e i consorzi di tutela. Noi interveniamo prima, in cantina, prelevando sei campioni di vino che poi mandiamo ad un laboratorio per le prove chimico-fisiche e ad una commissione di degustazione, composta da esperti iscritti all’albo regionale. I campioni sono naturalmente anonimi e attraverso la degustazione si verifica la corrispondenza con il disciplinare di produzione. Quindi c’è un secondo livello di controllo sui viticoltori, vinificatori e imbottigliatori per accertarsi che rispettino i requisiti delle norme di riferimento, i decreti ministeriali, il disciplinare di produzione. Infine, al terzo livello, va considerata la tracciabilità delle singole partite di vino, accertata attraverso sistemi informatici che ne registrano la storia, inclusi i volumi iniziali e le successive movimentazioni. Il tutto avviene attraverso una comunicazione tra l’ente certificato e le aziende in modo da dare garanzie al consumatore che quel prodotto proviene effettivamente dal territorio di origine indicato».



L’attività viene svolta in modo capillare sul territorio: in che modo vi organizzate?

«Alterniamo personale interno con esperti collaboratori esterni. Sono richieste competenze di tipo agronomico in vigna ed enologico in cantina e per gli imbottigliamenti. Anche una parte del nostro personale coopera al processo in esterno, ma è soprattutto focalizzata sul controllo documentale e la tracciabilità. E, poi, naturalmente sull’acquisizione e verifica delle analisi compiute dai tecnici a garanzia che abbiano operato correttamente».



Possiamo fare un bilancio del 2020 e sull’avvio del 2021?

«Chiaramente il 2020 è stato un anno molto difficile per i vari lockdown che hanno tenuto chiusa la rete di negozi, al di fuori della grande distribuzione, che però è un canale riservato alle aziende vinicole più grandi. In questi mesi, tuttavia, è evidente una importante ripresa sia sul canale HORECA, sia della grande distribuzione che ci auguriamo si mantenga anche nel secondo semestre ».



Le certificazioni servono a entrare nei mercati esteri?

«Sono certamente necessarie poichè attestano l’origine del prodotto, aspetto cui sono molto attenti i mercati internazionali. La certificazione dà la garanzia di tracciabilità del prodotto e del territorio di provenienza, e regole certe di produzione come prescritte dal disciplinare. Poi esistono altri tipi di certificazione di natura volontaria e che noi come Agroqualità forniamo, soprattutto alle aziende più strutturate, che riguardano l’organizzazione aziendale e la sua capacità di garantire la sicurezza alimentare, di consegnare il prodotto sui mercati esteri. Nella UE le certificazioni di indicazione d’origine sono analoghe in tutti i Paesi e si basano sui Regolamenti comunitari n. 1308/2013 e 1306/2013, inoltre la normativa internazionale ISO 17065 definisce le modalità con cui un organismo di certificazione deve operare. In Italia poi per operare dobbiamo essere accreditati da Accredia e autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

C’è un problema crescente di contraffazioni su tutto il Made in Italy, quindi anche nel vino da parte di produttori illegali al di fuori dell’Europa. Come vede il problema e la certificazione può aiutare a limitare il fenomeno?

«I prodotti agroalimentari italiani tra cui anche il vino sono molto apprezzati e ricercati nel mondo ed è per questo che sono oggetto di imitazione, contraffazione, del cosiddetto “Italian sounding”. Per contrastare questi fenomeni è necessaria un’azione su più fronti, da una parte la certificazione garantisce l’autenticità del prodotto, dall’altra la disponibilità di vini e prodotti italiani sui mercati internazionali consente ai consumatori di non dover scegliere le imitazioni. Infine servono accordi internazionali per la tutela delle singole denominazioni che consentano di poter svolgere azioni legali in caso di contraffazione accertata».