Italgas approva il bilancio: ricavi in crescita del 3% a 665 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi sotto la presidenza di Alberto Dell’Acqua, ha approvato i risultati consolidati del primo semestre 2021. I ricavi totali del primo semestre 2021 ammontano a 665,4 milioni di euro, in aumento di 18,6 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2020 (+2,9%) e si riferiscono ai ricavi regolati distribuzione gas naturale (642,2 milioni di euro) e a ricavi diversi (23,2 milioni di euro). In un contesto caratterizzato dal perdurare delle preoccupazioni circa l’andamento dell’emergenza sanitaria e dei condizionamenti alle attività economiche che ne derivano, ma anche dal forte impulso impresso dall’Unione Europea al raggiungimento degli obiettivi climatici net zero al 2050, Italgas conferma la sua capacità di produrre solidi risultati con una performance estremamente positiva in tutti i principali indicatori economico-finanziari.

Allo stesso tempo il crescente focus del Gruppo sugli obiettivi di sostenibilità, alla base delle scelte strategiche di investimento, consente di contribuire attivamente al processo di transizione energetica nella direzione indicata dall’UE e al piano di ripresa dell’economia nazionale. Ne sono una dimostrazione i 420,4 milioni di euro di investimenti realizzati nel periodo (+14,1% rispetto al primo semestre 2020) dedicati alla trasformazione digitale, all’estensione e al repurposing delle reti al fine di abilitarle a distribuire gas rinnovabili, come biometano, idrogeno verde e metano sintetico. Nei primi sei mesi del 2021 sono stati posati circa 389 km di nuove condotte, di cui 52 km in Sardegna dove l’attività di costruzione delle reti di distribuzione è proseguita raggiungendo circa 900 km complessivi su un totale da realizzare di circa 1.100 km.

I fabbisogni connessi agli investimenti netti del primo semestre 2021 sono stati coperti dal positivo flusso di cassa da attività operativa, pari a 549,7 milioni di euro, con un Free Cash Flow pari a 135,6 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 è pari a 4.806,8 milioni di euro (4.736,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Al netto dei debiti finanziari ex IFRS 16 pari a 69,8 milioni euro (76,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020), la posizione finanziaria netta si attesta a 4.737,0 milioni di euro (4.660,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020). L’EBITDA del primo semestre 2021 ammonta a 489,1 milioni di euro (+5,9% rispetto al 30 giugno 2020) e l’utile netto adjusted attribuibile al Gruppo è pari a 176,1 milioni di euro (+14,1% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente).

Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, ha così commentato: “I risultati del primo semestre 2021 e il livello di investimenti raggiunto dimostrano la capacità di Italgas nel coniugare gli obiettivi di crescita, continua e sostenibile, con l’impegno per la decarbonizzazione, fornendo un importante impulso alla ripartenza dell’economia del Paese. Al 30 giugno 2021, grazie all’accelerazione del processo di trasformazione digitale, abbiamo conseguito un EBITDA di 489,1 milioni di euro, in aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, e un utile netto adjusted di 176,1 milioni di euro, in crescita a doppia cifra del 14,1%, nonostante prosegua l’impatto negativo della Delibera 570. Abbiamo superato quota 420 milioni di euro di investimenti relativi principalmente alla trasformazione digitale della rete e dell’azienda nel suo complesso, nonché al repurposing della rete stessa e alla sua ulteriore estensione per oltre 400 km".