Giustizia: Rosato, 'non c'è bisogno di fiducia su riforma se partiti coerenti'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Sulla riforma Cartabia "spero che non si debba ricorrere alla fiducia, che ci sia un’intesa dei partiti che hanno già votato in Consiglio dei ministri. Il Movimento 5 Stelle ha già detto di sì a superare la riforma Bonafede e ha detto di sì anche quando ha autorizzato il voto di fiducia, spero che tutti i partiti siano coerenti e che bastino i voti ordinari, un lavoro serio selettivo senza emendamenti della maggioranza per poter dare al Paese una risposta seria al tema della giustizia penale". Così il coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato, in un'intervista a La Discussione.