Giustizia: domani Conte alla Camera poi al Senato, continua confronto con P.Chigi

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Tornerà a Montecitorio domani alle 8.30 il capo politico in pectore del M5S Giuseppe Conte, per incontrare i membri della commissione Giustizia. Subito dopo l'ex premier si dirigerà a Palazzo Madama per continuare il confronto con i parlamentari delle varie commissioni, poi giovedì mattina sarà di nuovo alla Camera per un ulteriore incontro con i componenti grillini della commissione Giustizia.

Intanto va avanti serrato il confronto con via Arenula e Palazzo Chigi sulla riforma del processo penale. Diversi contatti, a quanto si apprende, ci sarebbero stati anche nella mattinata di oggi. Intanto, come anticipato dall'Adnkronos, nella riunione con i deputati 5 Stelle Conte ha messo in chiaro che sarebbe difficile per il M5S votare la riforma Cartabia se il testo restasse immutato.