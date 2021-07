Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Dopo essere stata a Palazzo Chigi in tarda mattinata per vedere il premier Mario Draghi, la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha fatto nuovamente ritorno nella sede del governo. Si tratta di ore decisive per la mediazione sulla riforma del processo penale, mentre vanno avanti i contatti con il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte.