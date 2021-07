Gdo, Dodecà apre a Mercato San Severino

Pastorano, 27 lug. (Adnkronos) - Multicedi continua lo sviluppo dell’insegna Dodecà in Campania. Dal 30 luglio, un nuovo punto vendita apre al Plaza Galleria, centro commerciale situato nel cuore di Mercato San Severino. Dodecà, che per la prima volta arriva nel salernitano, è “Il supermercato conveniente”, format che supera la logica del volantino e delle promozioni a tempo, così da garantire prezzi bassi tutti i giorni, un ambiente piacevole e curato nei minimi particolari, oltre a un’esperienza di servizio attenta ai bisogni del cliente finale.

Dotato di ampio parcheggio gratuito per i clienti e con oltre 1300mq di superficie, il punto vendita conterà su di un assortimento completo e mirato, concentrato su circa 8000 referenze, di cui 1000 a marchio Decò, storica MDD del gruppo Multicedi; il format “Every Day Low Price” di Multicedi offre, così, al cliente un’esperienza di spesa quanto più semplice, che permetta di risparmiare tempo ed evitare stress. Il punto vendita sarà aperto i giorni tutti i giorni dalle 8 alle 21.

Anche a Mercato San Severino Dodecà porta la sua filosofia, che esalta la qualità e la territorialità del fresco quotidiano. La Panetteria sforna a tutte le ore pani e altre specialità preparati internamente; similmente, la Gastronomia presenta ogni giorno piatti pronti e produzioni interne ispirate alla tradizione campana. La Macelleria, oltre agli immancabili preparati del giorno, propone al cliente un viaggio tra le carni del mondo, grazie a una teca adibita a bisteccheria. Tra le innovazioni di reparto, rientra il Sushi corner, con Sushi Chef interno e preparazioni freschissime, prodotte sempre al momento e da consumarsi entro un massimo di 24 ore. Completano l’area dei freschi la ricchissima Pescheria e i reparti Salumi e Formaggi e Ortofrutta.

Proprio in questo reparto, Dodecà rende omaggio all’arte dei “Numerai”: si tratta di precursori dei moderni graphic designer che, in particolare a Napoli e in Campania, disegnavano manualmente cartelli indicanti prezzi o altre comunicazioni destinate a piccole botteghe e banchi dei mercati. Oggi sono pochissimi gli artigiani ancora in attività e uno dei più famosi, Pasquale De Stefano, ha realizzato per il punto vendita di Mercato San Severino un font “fatto a mano” che darà colore, vivacità e calore al reparto ortofrutta, calando il cliente nell’atmosfera di un accogliente mercato rionale.

Completano il punto vendita il Congelato Sfuso e la sorprendente Enoteca, strutturata in modo da proporre tanti focus regionali e una doppia, ricca sezione dedicata a bollicine e vini pregiati.

Dodecà accetta tutti i principali buoni pasto. Tra le ulteriori proposte di Dodecà, rientra anche la possibilità di ricevere i propri acquisti conclusi su Amazon, prenotando un box nell’apposito Locker.

“Dodecà è per antonomasia il supermercato conveniente” spiega Antonio Pirozzi, Direttore Vendite Multicedi: “la filosofia dei prezzi bassi tutti i giorni, unita a una selezione mirata e di qualità, è la chiave del risparmio quotidiano che vogliamo offrire ai clienti. A Mercato San Severino, però, abbiamo voluto sviluppare anche un altro asset, collegato all’idea di un supermercato capace di offrire servizi alla cittadinanza e al territorio. Sono nate così iniziative quali una giornata dedicata ai clienti over-65 (che usufruiranno di uno sconto del 10% di mercoledì), la consegna gratuita della spesa a casa, la disponibilità del parcheggio gratis per tutti i clienti del supermercato e un’attività di vendita a prezzo agevolato (15% di sconto, ndr) dei libri di testo scolastici. Inoltre, abbiamo messo a frutto l’ottima intesa con la direzione del Plaza Galleria per realizzare un’area di smaltimento di oli esausti e bottiglie in plastica PET. Questo non solo ci permette di perseguire la mission “green” del brand Dodecà” chiosa Pirozzi, “ma anche di gratificare il cliente con ulteriori occasioni di risparmio, grazie all’emissione di buoni spesa legati alle soglie di conferimento”.

L’iniziativa è resa possibile dalla partnership avviata già da anni con Coripet e che permette oggi a Multicedi di gestire oltre 30 macchine attive nei punti vendita del gruppo in Campania e nel Lazio, lavorando sul territorio alla responsabilizzazione dei cittadini.