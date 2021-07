Fmi: nel 2021 Pil globale +6,0%, corrono Usa e Uk (+7%)

Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Nel 2021, dopo il -3,2% registrato lo scorso anno per lo scoppio della pandemia, il Pil globale dovrebbe chiudere con un rimbalzo del 6% che sarà seguito da un +4,9% nel 2022. Sono le nuove stime del Fondo Monetario Internazionale nell'aggiornamento del World Economic Outlook, che mostra un andamento piuttosto differente per le maggiori economie, anche se tutte in ripresa. Spicca il +7% stimato quest'anno per Usa e Regno Unito, due economie fortemente sostenute da interventi pubblici di stimolo, con una 'conferma' nel 2022 rispettivamente a +4,9 e 4,8%.

I paesi che hanno registrato le perdite più forti lo scorso anno (ad esempio Francia, -8% e Spagna -10,8%) sono fra quelle che quest'anno dovrebbero crescere di più, rispettivamente a +5,8 e +6,2%, mentre Germania (-4,8% nel 2020) e Giappone (-4,7%) dovrebbero mettere a segno rimbalzi meno consistenti (+3,6 e +2,0%). Sempre più impressionante la corsa della Cina (+8,1% quest'anno e +5,7% nel 2022) mentre rimbalza anche l'India, che nel biennio dovrebbe mettere a segno +9,5 e +8,5%.