F1: ricorso Red Bull sulla penalità ad Hamilton per l'incidente con Verstappen

Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - L'incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen a Silverstone che aveva costretto l'olandese al ritiro e visto la penalità di 10" per l'inglese, avrà degli strascichi anche in Ungheria: i due piloti e i rappresentanti dei team, massimo tre per ogni squadra, sono stati infatti chiamati dagli stewards giovedì per chiarire, in video conferenza la vicenda e mettere un punto. Questo perché la Red Bull ha chiesto la revisione della penalità inflitta ad Hamilton, giudicandola non adeguata.