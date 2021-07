Covid, in Italia 4.522 casi e 24 decessi

ROMA (ITALPRESS) - Riprendono quota i casi covid in Italia. I nuovi contagiati sono 4.522 in crescita rispetto ai 3.177 registrati ieri a fronte però - secondo i dati del ministero della Salute - di 241.890 tamponi processati e che determina un tasso di positività all'1,86%. Lieve crescita dei decessi, 24 (+2). Crescono (un po' meno di ieri) i ricoveri nei reparti ordinari con un +99 e con un totale di posti letto occupati pari a 1.611, più contenuto l'incremento delle terapie intensive (+7) con un totale di 189 e 16 nuovi ingressi. In 68.510 si trovano in isolamento domiciliare. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (804), seguita da Lombardia (641) e Lazio (543). (ITALPRESS). tai/mgg/red 27-Lug-21 18:00