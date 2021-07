Cosmetica Italia e La Forza e il Sorriso insieme per le donne che affrontano il cancro

Roma, 26 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Palazzo Ferrajoli, nel cuore della città di Roma, ha fatto da palcoscenico all’evento Il valore della cura di sé nel percorso di terapia oncologica, con, come protagonista, La forza e il sorriso Onlus. L’associazione benefica, patrocinata da Cosmetica Italia, dal 2007 aiuta le donne che affrontano il cancro a ritrovare senso di benessere e autostima, attraverso l’organizzazione di laboratori di bellezza gratuiti in ospedali e associazioni di tutta Italia e, dal 2020, anche online.

L’appuntamento è stato l’occasione per raccontare e approfondire la lunga esperienza de La forza e il sorriso che, in 14 anni di attività, è arrivata in 56 strutture su tutto il territorio nazionale, con oltre 4.000 laboratori organizzati e più di 18.000 donne partecipanti, grazie al sostegno di 28 aziende cosmetiche e all’impegno di circa 500 volontari.

"Arriviamo da mesi molto difficili per tutti – commenta Anna Segatti, presidente della Onlus – ma, in particolar modo, per chi sta lottando contro una malattia come il cancro, che richiede cure prolungate nel tempo con importanti effetti collaterali. La pandemia, come tutti sappiamo, ha imposto grandi limitazioni agli accessi alle strutture sanitarie e lo stop di molti servizi a supporto delle persone in trattamento e delle loro famiglie. Mai come in questo periodo è risultato evidente quanto questi servizi, che affiancano le terapie mediche e si concentrano sulla cura del benessere globale della persona a livello fisico e psicologico, siano fondamentali per migliorare la qualità della vita di chi sta affrontando una patologia. Con questo incontro, alla presenza di alcuni esponenti del mondo politico e delle istituzioni, desideriamo stimolare una riflessione sul tema del benessere personale nell’ambito dei percorsi di terapia oncologica che toccano, purtroppo, moltissime persone ogni anno in Italia".

"Cura di sé, igiene, prevenzione, benessere – sottolinea Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia – sono elementi fondamentali per il settore della cosmesi. Da anni con Cosmetica Italia siamo impegnati a promuovere e raccontare il valore sociale del cosmetico, l’indispensabilità dei gesti e dei tanti prodotti che accompagnano la quotidianità di ciascuno di noi aiutandoci a sentirci meglio, a nostro agio con noi stessi e con gli altri in ogni momento della vita. L’attività de La forza e il sorriso Onlus è la chiara dimostrazione di come dedicarsi del tempo, farsi una coccola, vedersi e sentirsi meglio, possa fare la differenza anche e soprattutto nei momenti più difficili. Patrocinare e sostenere questo progetto è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per la nostra Associazione e per il nostro settore e sono certo che anche le alte personalità che andremo a incontrare sapranno cogliere l’inestimabile valore di questa iniziativa. I commenti positivi e i sorrisi delle donne che escono dai laboratori ci commuovono sempre e ci ricordano che possiamo davvero essere un’industria che fa bene al Paese".

Tra i relatori, accanto ad Anna Segatti e Renato Ancorotti, anche Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna, Elisa Ruggeri, psiconcologa presso l’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior), e Lucio Fortunato, direttore del Centro di Senologia AO San Giovanni Addolorata di Roma. Nel talk show, saranno coinvolte anche alcune deputate e senatrici già attivamente impegnate in progetti a sostegno della popolazione femminile: Benedetta Fiorini, gruppo Lega (invitata a intervenire); Angela Ianaro, gruppo Movimento 5 Stelle; Alessia Morani, gruppo PD; Maria Rizzotti, gruppo Forza Italia; Daniela Santanchè, gruppo Fratelli d’Italia.