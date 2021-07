Caso Marò: difesa Latorre, ‘auspichiamo archiviazione’

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - “Durante l’interrogatorio abbiamo ricostruito le circostanze in maniera serena, molto tranquilla, nonostante il tempo trascorso di 9 anni e i problemi di salute che ha avuto Massimiliano, ma credo comunque che la realtà e la verità dei fatti sia emersa in maniera chiara”. Lo afferma l’avvocato Fabio Anselmo, difensore del marò Massimiliano Latorre al termine dell’interrogatorio in Procura a Roma durato tre ore.

“Io credo che i magistrati già si siano fatti una idea, non credo che mancherà molto alla definizione del fascicolo. Auspichiamo una archiviazione – conclude Anselmo - ma ovviamente rispettiamo le determinazioni dell’ufficio”. Venerdì scorso è stato sentito in Procura l’altro marò indagato, Salvatore Girone, ascoltato dal pm Amelio per tre ore.