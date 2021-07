Salerno, 27 lug. - (Adnkronos) - Matteo Ruggeri lascia l'Atalanta per andare in prestito alla Salernitana. Lo rende noto il club campano in un comunicato. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’esterno sinistro classe ’02 Matteo Ruggeri".