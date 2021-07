Calcio: Allegri, 'l'Inter è la favorita per lo scudetto'

Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "Avversarie? Ci sono tanti allenatori importanti in A. Spalletti, Mourinho, Sarri, Inzaghi, Pioli. C'è una sfida anche tra di noi. L'Inter è la favorita. Chi vince lo è". Lo dice il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in merito alle favorite per il prossimo campionato.

"Noi dobbiamo essere bravi a costruire un percorso che ci porterà a maggio davanti. Champions? E' un desiderio da parte di tutti, ma andiamo con calma. Primo obiettivo è passare i gironi. Quindi facciamo un passo alla volta", aggiunge Allegri nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.