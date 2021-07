Spalletti (Qonto): così vogliamo a diventare i business partner tecnologici delle pmi

«Abbiamo sviluppato un conto da imprenditori per imprenditori, per venire incontro alle esigenze di un’amplissima fetta di imprenditori che necessitava di servizi fintech». Mariano Spalletti, country manager per l’Italia di Qonto, racconta a Economy le peculiarità dell’istituto di pagamento. Il cuore dell'offerta di Qonto è un conto business online dotato di un'interfaccia semplice e intuitiva, di un servizio clienti iper-efficiente, nonché di tariffe trasparenti e di funzionalità create ad hoc per rispondere alle specifiche esigenze di pmi e professionisti. Ai servizi centrali di business banking, Qonto integra servizi aggiuntivi e complementari necessari per semplificare la gestione finanziaria, contabile e operativa dell’impresa a 360 gradi, con l'obiettivo di far risparmiare del tempo prezioso che può essere investito in attività a valore aggiunto per l'azienda.

Alexandre Prot e Steve Anavi hanno fondato Qonto nel 2016 e lanciato la prima versione del prodotto a luglio 2017. Da allora, Qonto ha semplificato la quotidianità finanziaria di oltre 150.000 imprese. Il servizio offerto garantisce a imprenditori e professionisti un significativo risparmio di tempo (grazie all'apertura del conto online in pochi minuti, alla user experience fluida ed efficiente, all'integrazione con la gestione contabile), un maggiore controllo dei movimenti finanziari aziendali (grazie alle notifiche in tempo reale e alla possibilità di definire diverse tipologie di accesso e permessi di utilizzo) e una piena visibilità su entrate e uscite (grazie alla dashboard real-time, all'auto-categorizzazione delle transazioni). L'azienda conta attualmente oltre 400 talenti tra lanella sede centrale di Parigi e le sedi locali di Milano, Barcellona e Berlino. Qonto ha raccolto 136 milioni di Euro da investitori che includono Tencent (proprietaria di WeChat), DST Global (già investitore in Facebook, Spotify, Deliveroo), Valar (fondata da Peter Thiel, creatore di PayPal), Alven (Stripe, Algolia, Dataiku e Meero) e la Banca Europea per gli Investimenti. Da febbraio 2021, Qonto è il primo istituto di pagamento online ad essere incluso nel prestigioso indice Next40, che raggruppa le giovani aziende più promettenti dell'industria Tech francese.



Spalletti, dal conto a… Qonto: quali sono le peculiarità di questo compagno di business?

Abbiamo sviluppato un conto da imprenditori per gli imprenditori. La maggior parte degli istituti di credito e fintech erano partiti con il B2C c, noi invece abbiamo scelto di parlare con le pmi offrendo dei servizi concepiti su misura. Vogliamo andare oltre la banca, vogliamo diventare un sistema di gestione delle finanze aziendali a 360°, associare alle operazioni “standard” tutta una serie di funzionalità come, per fare un esempio, l’expense management. Vogliamo anche svolgere servizi di beyond banking con la possibilità di aiutare nell'automazione dei flussi di lavoro e nell'analisi dei flussi di cassa cassa. Siamo molto concentrati nel migliorare quanto più possibile.

E dire che tutto è partito da un conto…

Quello era il cuore pulsante dell'azienda, il fulcro di tutti i movimenti in entrata e in uscita da cui dipendono e si diramano decine di attività e processi aziendali. Ora siamo consapevoli che il verticale su cui siamo impegnati ha un margine enorme. Sviluppiamo le funzionalità con un approccio “customer-centrico” che si concretizza prima di tutto nel tentativo di rendere la vita più facile e fluida possibile.

Veniamo all’Italia: che tipo di Paese è per Qonto?

È il secondo mercato dopo quello francese e la nostra brand awareness è cresciuta moltissimo. La prima settimana di lancio di Qonto abbiamo ricevuto 300 richieste di apertura. Sembrano poche ma in realtà sono tantissime. E da lì non ci siamo più fermati. Nel periodo tra maggio 2020 e aprile 2021 abbiamo quasi triplicato i clienti e il fatturato è aumentato di otto volte rispetto ai 12 mesi precedenti. Il primo anno abbiamo realizzato 300 milioni di transato, il secondo siamo arrivati a 3.

Che risposta avete avuto dai clienti?

Se ci dobbiamo soffermare sulla superficie, cioè sulla comprensione della nostra value proposition, siamo messi molto bene. Ma stiamo lavorando molto per educare i nostri clienti su quali possano siano i vantaggi legati all'utilizzo delle funzionalità avanzate che abbiamo sviluppato. La scoperta può richiedere del tempo. Diciamo che tutti sono in grado di fare un bonifico o di utilizzare la carta aziendale, anche perché abbiamo un sistema di certificazione che permette di digitalizzare le note spese, eliminando le necessità di conservare lo scontrino cartaceo. Stiamo facendo dei passi avanti, abbiamo uno “zoccolo duro” che è rappresentato da imprese con meno di 10 dipendenti, e siamo partiti con un posizionamento come conto business complementare rispetto ad un conto presso una banca tradizionale: adesso, grazie al lancio di servizi come F24 e credito (con il nostro partner October) ci stiamo riposizionando come conto business potenzialmente unico. Tra l’altro siamo la prima fintech di sempre ad aver lanciato il pagamento degli F24 in Italia, il che ci rende l'unico player digitale con questa value proposition per le aziende in materia di conto business.

Veniamo alle partnership: come procedono quella con October e quella con Yolo?

Con October ci siamo resi conto di poter dare un servizio ulteriore ai nostri clienti, cioè quello di instant lending (credito istantaneo) in modo che possano richiedere un prestito in pochi minuti 100% online e ricevere, in caso di esito positivo, le somme sul proprio conto Qonto in soli quattro giorni dalla richiesta sul conto la cifra richiesta. È una modalità di accesso fully digital senza pile di documenti. È un’esperienza che sta andando decisamente bene. In quanto cliente Qonto, il nostro utente può accedere a un finanziamento anche da 30mila euro, al di sotto delle soglie abituali di October: basta aver avuto income per almeno 60mila euro ed essere nostro cliente da più di un anno. Con Yolo abbiamo ampliato una collaborazione iniziata durante il periodo pandemico, subito dopo il primo lockdown. All’epoca avevamo lanciato due servizi: protezione dalla pandemia e legal protection contro contenziosi con clienti o fornitori. Adesso abbiamo una nuova offerta che riguarda l’enorme tema della cybersecurity, tema sempre più sensibile considerando che i sistemi informatici aziendali sono ormai sempre più "aperti" verso l'esterno.

Come vedete il futuro?

Siamo convinti che stiamo lavorando nel modo giusto e stiamo costruendo un prodotto unico. Vogliamo continuare a offrire nuovi servizi sempre più vicini alle esigenze delle pmi e diventare per loro il miglior partner di business possibile per la semplificazione dei flussi di lavoro operativi aziendali, finanziari ma non solo: per questo motivo stiamo allargando l’offerta di Qonto per venire incontro alle richieste del maggior numero possibile di clienti business nel minor tempo possibile.