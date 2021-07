Palermo, 26 lug. (Adnkronos) - "In Sicilia la pubblica amministrazione era un ammortizzatore sociale, questo è accaduto per molti decenni, e ha penalizzato l'impresa. Il nostro obiettivo, in questi tre anni e mezzo di governo, è stato di rimettere l'azienda al centro della nostra agenda politica". Lo ha detto Nello Musumeci, il governatore siciliano, intervistato dal Tgcom24 nel corso del Tour iniziato oggi.