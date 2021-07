Senato: domani cerimonia del Ventaglio, Casellati vede stampa parlamentare

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, incontrerà i giornalisti della Stampa Parlamentare domani,alle ore 11 a Palazzo della Minerva, nella Sala Capitolare, per la tradizionale cerimonia del "Ventaglio". Nel rispetto delle misure per il contenimento dell'emergenza da Covid-19 potranno accedere in sala solo i giornalisti parlamentari invitati su indicazione dell'Associazione Stampa Parlamentare. L'incontro sarà trasmesso in diretta dalla WebTv e dal canale YouTube del Senato.