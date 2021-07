Olimpiadi: windurf, Mattia Camboni al comando dopo sei regate

Tokyo, 26 lug. - (Adnkronos) - Dopo sei regate Mattia Camboni è al comando nel windsurf (classe RS:X) ai Giochi di Tokyo. L’atleta di Civitavecchia è 8° nella prima prova odierna con vento ancora medio-forte sui 15 nodi, e poi due volte 3° nelle manche successive, con aria scesa a 8-10 nodi.

I conti finali arrivano solo nella tarda serata nipponica, per alcune proteste che hanno riguardato la quinta e sesta prova e coinvolto atleti di classifica. Una in particolare è presentata (e vinta) da Mattia Camboni proprio contro Kiran Badloe, per un incrocio forzato dall’olandese con l’italiano mure a dritta.

La classifica ufficiale dopo sei prove vede dunque primo Mattia Camboni, secondo lo svizzero Mateo Sanz Lanz, terzo Kiran Badloe. Domani i windsurf riposano e tornano in acqua mercoledi 28.