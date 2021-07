Olimpiadi: Vezzali, 'esperienza importante a Tokyo come rappresentante governo'

Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - "E' stata una'esperienza olimpica molto importante in veste di sottosegretaria. A dimostrazione dell'attenzione che il governo presta nei confronti dello sport, che ha un grandissimo valore educativo, e attraverso i Giochi Olimpici possono essere lanciati dei messaggi molto importanti". Sono le parole della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali da Casa Italia a Tokyo. "Sono stata emozionatissima nel seguire quante più gare possibili dei nostri atleti e ad essere vicina alle Federazioni che rappresentano il punto di riferimento per tutte le associazioni che sono l'ossatura del sistema sportivo italiano. Torno a casa dopo questi tre giorni con nove medaglie, esattamente il numero delle medaglie da me vinte nelle cinque edizioni dei Giochi cui ho partecipato. Sono certa che il prosieguo delle Olimpiadi continuerà a riservarci grandissime sorprese e che possano arrivare tantissimi ori".

"La medaglia che mi ha emozionato di più? Tutte fantastiche, dalla prima di un emozionatissimo Dell'Aquila all'ultima d'argento conquistata da Garozzo, dove si leggeva un po' il rammarico ma io so cosa significa. Gli ho detto che sicuramente l'argento ora brucia ma a lungo tempo lo apprezzerà. E poi l'argento storico della 4x100 stile libero, impensabile fino a ieri e potrò dire 'io c'ero', al bronzo nel sollevamento pesi dopo 37 anni e che è solo il punto di partenza per altrettanti successi. Oggi poi l'argento, che per me vale oro, di Diana Bacosi: non pensavo servisse tanta concentrazione per lo skeet. Ma non voglio dimenticare nessuno, tutte sono fantastiche e frutto di un grande lavoro: complimenti ad atleti, tecnici e federazioni per aver permesso questo", ha aggiunto la Vezzali.