Olimpiadi:Tarantino (campione mondo sciabola), 'scherma non in crisi, fioretto poteva fare di più'

Tokyo, 26 lug. - (Adnkronos) - "E' vero che è la prima volta in 41 anni che manchiamo la medaglia d'oro olimpica individuale ma abbiamo vinto due argenti che sono comunque un grande risultato. Io non vedo la scherma italiana in crisi. E' mancato un po' il fioretto che storicamente è sempre stata l'arma che ci ha dato più soddisfazioni". L'ex campione del mondo di sciabola e un argento non può essere finora un bilancio soddisfacente". Luigi Tarantino si esprime così all'Adnkronos in merito al momento della scherma azzurra.

"Aspettiamo le prove a squadra e speriamo segnino il riscatto azzurro. Bisogna anche sottolineare che la scherma negli ultimi anni è cambiata ed è diventata uno sport sempre più globale, il livello si è alzato moltissimo -sottolinea Tarantino-. In Italia stiamo attraversando un ricambio generazionale ma abbiamo dei giovani bravi e c'è tempo da qui a Parigi per farli crescere".