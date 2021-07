Tokyo, 26 lug (Adnkronos) - L'Italia del nuoto conquista un'altra medaglia ai Giochi di Tokyo 2020. E' argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile in 3.10.11. Il quartetto azzurro (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo) ha chiuso alle spalle degli Stati Uniti in 3.08.97. Bronzo all'Australia in 3.10.22.