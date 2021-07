Incendi: Donato (Lega), chiedere attivazione fondo solidarietà Ue

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - “Ventimila ettari di vegetazione distrutti, aziende e case bruciate, famiglie sfollate e bestiame ucciso. La Sardegna ha bisogno di aiuti ingenti per questo è assolutamente necessario che governo regionale e nazionale si adoperino per chiedere attivazione fondo solidarietà Ue”. Lo afferma l'europarlamentare della Lega della circoscrizione isole Francesca Donato.

“Dopo 60 ore di roghi - spiega la deputata europea della circoscrizione isole - l'intervento dell'Ue è indispensabile sia come protezione civile europea, per fermare le fiamme, sia come fondo di solidarietà per fornire rapida assistenza ai sardi”.

“Mercoledì sarò in Sardegna per visitare le zone colpite. Sono chiaramente a disposizione del Presidente Solinas per aiutare il governo regionale ad attivare i meccanismi di solidarietà europea”, conclude Donato.