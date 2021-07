Il boom dell’alluminio fa brillate i conti Alcoa

Alcoa - il più grande produttore americano di alluminio - ha riportato il suo più alto profitto trimestrale di sempre, con il mondo che non riesce ad avere abbastanza del pregiato metallo.

Sì, stiamo parlando di alluminio. Un metallo è essenziale per tutto, dalle lattine alle parti dell'auto, il che rende Alcoa un titolo bellwether: l'attività tentacolare della società copre tutti i tipi di regioni e industrie, il che significa che la sua performance ci dà un indizio sulla crescita economica nel suo complesso.

Questa volta, però, la crescita economica globale potrebbe aver dato agli investitori un indizio sulla performance di Alcoa: la domanda di alluminio - e di materie prime più in generale - è salita alle stelle con la ripresa dell'economia mondiale, e il suo prezzo è salito del 24% quest'anno. Gli analisti, da parte loro, non avrebbero dovuto aver paura di sognare un po' più in grande: i guadagni del secondo trimestre dell'azienda sono arrivati più in alto di quanto si aspettassero. Per finire, l'azienda ha aumentato la sua guida di spedizione per il 2021, che dovrebbe - a parità di condizioni - tradursi in entrate superiori alle aspettative per l'anno in generale.

L'aumento dei prezzi dei metalli è stato ottimo per i guadagni di Alcoa, certo, ma i prezzi più alti delle materie prime e dell'energia sono destinati a pesare sui suoi profitti in futuro (twittatelo). Se l'azienda può compensare con successo questi costi più alti, i profitti in aumento dovrebbero portare ad un aumento del prezzo delle azioni. Ma questo è un grande "se": le aziende di materie prime non hanno esattamente un buon record di passaggio sui loro costi, che potrebbe essere il motivo per cui le azioni di Alcoa non si sono mosse molto venerdì.

Goldman Sachs pensa che l'alluminio abbia ancora molto potenziale: la banca d'investimento prevede che il prezzo del metallo salirà di un altro 20% nel corso del prossimo anno. Ma si potrebbe dire che la banca è più in minerale di un altro metallo al momento: Goldman pensa che la domanda e l'offerta di minerale di ferro saranno fuori equilibrio almeno fino al 2023, suggerendo che il "mercato toro" della materia prima potrebbe continuare a correre e correre.