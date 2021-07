Estate 2021, Volagratis.com: il 53% degli italiani viaggia con gli amici

Per l’estate 2021 si torna a viaggiare con gli amici. Dopo mesi di lockdown, di eventi e viaggi di gruppo annullati ora l’intenzione è quella di ritrovarsi con gli amici in qualche parte del mondo. A rivelarlo — proprio in occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia che si celebra il 30 luglio — è Volagratis.com che, analizzando i dati di ricerche e prenotazioni effettuate nel mese di giugno 2021, ha notato una crescita di prenotazioni e ricerche per i gruppi di amici* non solo rispetto allo stesso periodo del 2020, con un +208%, ma anche rispetto al 2019 (+25%).

Di fatto, gli “amici in viaggio” rappresentano il 53% delle prenotazioni di giugno 2021, una percentuale in crescita rispetto al 2019 quando i gruppi raggiungevano il 46%.

Chi viaggia in gruppo generalmente preferisce essere indipendente: per quanto riguarda i pasti, la “sola colazione” è l’opzione più scelta, soprattutto per le prenotazioni “Hotel” (58%), seguita da “solo camera” (30%). Tra le prenotazioni dei pacchetti “Volo+Hotel”, accanto alla scelta della sola colazione (39%) spiccano invece un 20% di Mezza pensione e un 10% di All Inclusive, per quei gruppi che preferiscono viaggiare senza dover pensare all’organizzazione della spesa o alla scelta del ristorante.

Gli hotel sono la sistemazione più richiesta sia per le prenotazioni “Volo+Hotel” (74%) che per “Hotel”(66%). Tuttavia emergono anche altre tipologie di alloggio scelte a giugno per questo tipo di viaggiatori, mostrando l’interesse verso le strutture extralberghiere, che propongono cioè soggiorni in alloggi alternativi: si opta quindi per Bed&Breakfast (che raggiungono il 10% di preferenze in caso di prenotazioni “Hotel”), Appartamenti (9%), Aparthotels, Guest Houses e Resorts (6% ciascuno).

La destinazione preferita dalle coppie e dai gruppi di amici è, spiega Volagratis.com, italiana: più della metà delle prenotazioni (58%) sono infatti nazionali, una scelta chiaramente dovuta alla pandemia e che si discosta dal 34% di viaggi “domestici” registrati nell’estate pre-Covid del 2019.

A confermare l’estate italiana sono i dati relativi ai “voli”, con un podio tutto tricolore con Catania, Palermo e Milano. Seguono le prenotazioni per la Sardegna, con Olbia e Cagliari.

Anche la scelta degli “Hotel” è stata concentrata sul Belpaese, con la Sicilia incoronata di nuovo come Top destination, affiancata da Liguria e Puglia. Spuntano anche le vette del Trentino Alto Adige, seguite dalle onde della Riviera Romagnola e dai paesaggi del Lago di Garda.

Più internazionale invece la scelta relativa ai pacchetti “Volo+Hotel”: nonostante la Sardegna e la Sicilia ai primi posti, in questo caso i gruppi di amici mostrano una propensione per le mete estere, in particolare per le Isole Baleari (con Maiorca e Ibiza) e per le isole greche (Santorini, Creta e Zante).

Per chi è alla ricerca di idee per una vacanza di gruppo e per celebrare la Giornata Internazionale dell’Amicizia (30 luglio) Volagratis.com ha inoltre individuato le destinazioni perfette per chi vuole viaggiare con gli amici: 6 mete italiane da scoprire in gruppo tra relax, divertimento, natura ed enogastronomia.

Lago di Garda, per le compagnie più variegate

Immergersi nella storia di Sirmione, raggiungere in barca Isola del Garda, trascorrere una giornata in un parco divertimenti o pedalare lungo il lago seguendo una delle ciclabili più affascinanti d’Italia. Queste sono solo alcune delle numerose esperienze che si possono vivere sul Lago di Garda, tutte attività e proposte così diverse tra loro da accontentare anche le compagnie più variegate e dove solitamente è difficile mettersi d’accordo. Dalla natura alla storia, passando per l’enogastronomia e lo sport, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Dolomiti Paganella, per una vacanza a contatto con la natura

L’Altopiano della Paganella è un’oasi per i gruppi di amici che amano le attività outdoor e vogliono trascorrere una vacanza a contatto con la natura. Dal parapendio al canyoning, passando per i sentieri che conducono a punti panoramici mozzafiato e il forest bathing nel Bosco del Respiro di Fai della Paganella: impossibile annoiarsi. Non solo: per chi vuole aggiungere un po’ di relax c’è anche la spiaggia di Molveno, considerata la più bella del Trentino e affacciata su quello che Legambiente e Touring Club hanno incoronato per il sesto anno di fila 'Lago più bello d'Italia'".

Toscana, per una vacanza tra amici all’insegna della bellezza

Variegata, accogliente, ricca di storia e d'arte. La Toscana è una destinazione che unisce la bellezza delle sue città d’arte, come Firenze o Siena, a quella delle sue zone rurali, come la Val d’Orcia o l’area del Chianti, vero e proprio paradiso per gli amanti del vino. Oltre ai dipinti dei suoi musei e agli angoli suggestivi dei suoi borghi, la bellezza toscana si manifesta anche nelle aree più selvagge della Maremma, dove le spiagge si gettano nel mar Tirreno, o alle Terme di Saturnia, la meta ideale per gli amici che vogliono trascorrere qualche giorno all’insegna del relax.

Napoli, per una vacanza tra isole e buon cibo

Le isole di Capri, Ischia e Procida, la magia della Costiera Sorrentina, le vivaci vie del centro storico di Napoli, il Parco Nazionale del Vesuvio, la storia antichissima di Pompei e le meraviglie del Parco sommerso di Baia, considerato la “Atlantide romana”. Napoli e la sua provincia sono la meta ideale per i gruppi di amici che alla vacanza in riva al mare vogliono unire esperienze più uniche che rare, tra storia, tuffi e natura. Il tutto senza dimenticare il buon cibo offerto dalla cucina campana: dalla pizza alle sfogliatelle passando per i tradizionalissimi cuoppi, i fritti nel cartoccio, da gustare in compagnia.

Sicilia, per vivere la magia di un viaggio on the road

Un viaggio circolare che inizia e termina alle pendici dell’Etna. Da Catania a Trapani, passando per le Gole dell’Alcantara, Taormina e la meravigliosa Palermo, senza dimenticare di trascorrere una giornata alle Isole Eolie, e poi direzione sud: Sciacca, la Scala dei Turchi, Agrigento e la sua Valle dei Templi, ma anche Modica, Ragusa, Noto, Siracusa e, infine, di nuovo Catania. La Sicilia è la destinazione ideale per gli amici che sognano un viaggio on the road seguendo alcuni dei paesaggi e dei tramonti più belli d’Italia, perché tra storia, ottima cucina e un mare cristallino la regione ha mille sfumature tutte da scoprire.

Sardegna, per una vacanza tra mare e leggende

Dalle aree selvagge della Valle della Luna fino agli scorci suggestivi di Castelsardo, passando per l’arcipelago della Maddalena e la storica Cagliari, la Sardegna è la meta ideale per i gruppi di amici che sognano una vacanza con protagonista il mare, ma senza rinunciare a un po’ di storia e di mistero. Tra le spiagge da sogno che nulla hanno da invidiare alle destinazioni caraibiche e dune più uniche che rare, come quelle di Is Arenas Biancas, la Sardegna custodisce anche numerose leggende che aspettano solo di essere ascoltate. Tra queste quelle legate alle Tombe dei Giganti o quelle delle Domus de Janas di Sedini, le case delle fate scavate nella roccia.