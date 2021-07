Covid: Letta, 'su vaccini serve patto maggioranza tutti candidati siano immunizzati' (2)

(Adnkronos) - Sulle manifestazioni di protesta contro il Green pass, altre forme 'urlate' di dissenso e la destra che non prende con forza le distanze, "il nostro disagio è chiarissimo - ammette Letta -. Siamo a un bivio. Tutte le forze di maggioranza, Lega in testa, devono decidere quale strada prendere. Perché il rischio è soffocare la ripresa e la ripartenza. Più grande è l’insieme dei no vax e più forte è la crescita della variante Delta, che è il nemico delle riaperture e della libertà perché al 99% colpisce i non vaccinati".

Per il segretario dem, "in gioco c’è il futuro del Paese e c’è l’egemonia del valore della libertà. La libertà è il vaccino, la logica no vax invece è illiberale e porta alla chiusura. Noi dobbiamo vincerlo questo braccio di ferro sul valore della libertà. Salvini ha fatto un passo avanti, ora il successivo è portare il suo partito convintamente dalla parte di un governo che si batte contro la logica no vax. Da Atene a Parigi, sono i movimenti di ultradestra che fomentano. La direzione di marcia deve essere unitaria, non può esserci ambiguità".