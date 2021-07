Covid: Draghi, 'con pandemia schizza numero malnutriti, ora più fondi'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "La malnutrizione è divenuta la causa principale di morte: la pandemia aumenterà il numero di persone malnutrite di 130 milioni, portando il totale fino a 800 milioni. Abbiamo assunto l'impegno che i vaccini siano disponibili a tutti i paesi e dobbiamo fare altrettanto per garantire l'accesso al cibo: l'Italia ha spinto per la 'Food Coalition', composta oggi di 40 paesi, e abbiamo bisogno di più finanziamenti da governi e banche di sviluppo", dunque di "garantire l'accesso al credito". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervendo al Pre-Vertice del Summit sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite, nella sede Fao a Roma, rimarcando come la pandemia abbia acuito la crisi alimentari del pianeta, rendendo il tema ancora più urgente.