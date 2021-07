Coca Cola brinda alla ripresa dell’economia “sociale”

La Coca-Cola ha maturato guadagni trimestrali che hanno migliorato le aspettative. Ovunque ci sia un hotspot sociale - un ristorante, un teatro, uno stadio - c'è sicuramente una “spina” con la scritta "Coca-Cola". Così, con un sacco di posti che sono diventati di nuovo molto caldi lo scorso trimestre, la crescita organica dei ricavi del gigante delle bevande - esclusi gli effetti delle oscillazioni valutarie e delle acquisizioni - è salita di un 37% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questa forte crescita significa che le entrate trimestrali della Coca Cola hanno ora superato i livelli pre-pandemici, e le sue prospettive per il resto dell'anno sembrano continuare questa tendenza: il produttore di bevande si aspetta ora di far crescere le entrate organiche e i profitti fino al 14% quest'anno - da circa il 9% e il 10% rispettivamente.

Gli investitori hanno fatto salire le azioni della Coca Cola mercoledì, ma i risultati migliori del previsto dell'azienda potrebbero non essere l'unica ragione per cui gli investitori hanno preso in simpatia il titolo. Con lo spettro dell'inflazione che incombe, sono stati alla ricerca di aziende che possono facilmente compensare l'aumento dei costi delle materie prime aumentando i prezzi dei loro prodotti. E dato che i "beni di consumo di base" vendono cose che gli acquirenti tendono a comprare, non importa cosa, si adattano esattamente al conto. Caso emblematico: Coca Cola ha detto mercoledì che i suoi prezzi saranno aumentati fino al 3% tra il 2019 e il 2021.

L'arci-rivale Pepsi ha riportato risultati migliori del previsto la scorsa settimana, ma la sua crescita organica del 13% dei ricavi è stata quasi due terzi inferiore a quella di Coke (twitta questo). L'azienda, dopo tutto, ha un grande business di snack e vende più delle sue bevande nei negozi di alimentari di quanto faccia la Coca Cola. Entrambi beneficiano molto di più di un mondo nel limbo, così come della schiacciante disperazione esistenziale che potrebbe spingere qualcuno a bere una Pepsi in primo luogo.