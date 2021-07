Calcio: Lega Serie A, insoddisfazione per limitazioni imposte a tifosi negli stadi**

Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - Si è conclusa dopo due ore e mezza l'Assemblea della Lega di Serie A, svolta in videoconferenza e alla quale hanno partecipato tutte e venti le società. E' stato deciso che i Pacchetti Scommesse Sportive e Dati e i diritti tv per il Campionato Primavera andranno a trattativa privata. Inoltre trapela insoddisfazione per le decisioni del Governo in merito alla riapertura degli stadi per l'inizio del prossimo campionato. I club ritengono ingiusti i limiti fissati sia per il distanziamento sia per il tetto al 50% della capienza.