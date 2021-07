Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - Il tunisino Ahmed Hafnaoui ha vinto a sorpresa la medaglia d'oro nei 400 metri stile libero ai Giochi di Tokyo 2020, con il tempo di 3.43.36. Argento all'australiano Jack McLoughlin in 3.43.52 e bronzo allo statunitense Kieran Smith in 3.43.94. Delusione per l'azzurro Gabriele Detti, bronzo a Rio 2016, che ha chiuso sesto in 3.44.88.