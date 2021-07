Olimpiadi: nuoto, Martinenghi in finale nei 100 rana con record italiano

Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - Nicolò Martinenghi ha chiuso in seconda posizione la semifinale 1 dei 100 rana ai Giochi di Tokyo 2020 e si è assicurato un posto in finale con il terzo tempo globale. L'azzurro ha fermato il cronometro a 58.28 nuovo record italiano che lo stesso Martinenghi aveva ottenuto al Settecolli 2021 (58″29). Solo ottavo invece l'altro azzurro Federico Poggio con il tempo di 59.91. Meglio di Martinenghi ha fatto solo l'olandese Arno Kamminga in 58.19 e il britannico Adam Peaty che ha vinto la seconda semifinale in 57.63.