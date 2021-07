Olimpiadi: Marchesini (dt vela), 'giornata complicata, Maggetti e Camboni sono stati solidi'

Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - "Una giornata che si preannunciava complicata da interpretare, con il gradiente da nord-est in conflitto con la termica, e così si è confermata. Dobbiamo rimanere sui fondamentali, ragionare prova per prova e, in questa fase guardare solo al punteggio lordo. Maggetti e Camboni sono stati solidi, confermando una condizione in linea con i nostri dati. Domani è un altro giorno". Sono le parole del dt della vela azzurra Michele Marchesini dopo prima giornata ai Giochi di Tokyo 2020, con gli atleti azzurri del Windsurf Mattia Camboni che ha chiuso quarto e Marta Maggetti terza.