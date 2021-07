Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - Grande giornate per le ragazze azzurre della ginnastica artistica ai Giochi di Tokyo. Vanessa Ferrari vola in finale con il miglior punteggio nel corpo libero davanti alle statunitensi Simone Biles e Jade Carey. E in finale dell'all-around ci sono Alice D'Amato e Martina Maggio, col 20° e il 27° posto.