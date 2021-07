Olimpiadi: Dagnoni (presidente Fci), 'Longo Borghini garanzia, grande lavoro di squadra'

Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - "Per me emozione che sono presidente da pochi mesi è un'emozione grandissima. Elisa è stata bravissima, lei è una garanzia nelle grandi manifestazioni". Il presidente della Federciclismo (Fci), Cordiano Dagnoni, commenta così all'Adnkronos la medaglia di bronzo di Elisa Longo Borghini nella prova in linea di ciclismo su strada. "Mi preme sottolineare il grande lavoro di squadra di tutte le ragazze, frutto di un gruppo straordinario e molto coeso. Questa medaglia ci ripaga della sfortuna che abbiamo avuto ieri con Bettiol. Ora speriamo di continuare così".