Olimpiadi: canoa slalom, Horn in semifinale nel K1 con il 4° tempo

Tokyo, 25 lug. - (Adnkronos) - Semifinale conquistata. Stefanie Horn comincia con il piede giusto il suo cammino ai Giochi Olimpici di Tokyo. Questa mattina al Kasai Canoe Slalom Center si è aperto ufficialmente il programma di gare della canoa slalom con le batterie di qualificazione del K1 femminile e del C1 maschile. L’azzurra della Marina Militare, nella prova per i kayak (K1), stacca il pass per la semifinale, in programma martedì 27 luglio, ottenendo il quarto miglior tempo assoluto.

Sul nuovissimo canale artificiale di Tokyo, Stefanie chiude con il nono tempo (109.82) la prima manche dominata dalla tedesca Ricarda Funk (99.90). L’azzurra è agile e veloce nella nella parte alta del percorso ma appesantisce la sua prova proprio nel finale subendo 2” di penalità per un tocco di palina alla penultima porta (24). Nella seconda “run” la Horn è impeccabile, non perde la concentrazione anche sui passaggi più insidiosi e chiude con il quarto tempo in 104.79, qualificandosi per la semifinale. Miglior tempo per campionessa australiana Jessica Fox che sfodera una prestazione maiuscola in 98.46, precedendo Ricarda Funk (101.56) e la neozelandese Luuka Jones (101.72). Quinta la campionessa olimpica in carica, la spagnola Maialen Chourraut, in 105.13.