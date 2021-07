Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Sardegna si sta consumando una tragedia ambientale con migliaia di ettari in fumo a causa degli incendi. La Protezione civile e tutte le autorità sono al lavoro per spegnere i roghi ed è stato attivato il meccanismo europeo di supporto. La mia piena vicinanza alla popolazione sarda". Lo scrive in un tweet il presidente della Camera, Roberto Fico.